Главным инженером АО «Соликамскбумпром» стал бывший мэр Соликамска

Главный инженер АО «Соликамскбумпром» Алексей Тессман на прошлой неделе покинул должность, рассказали «Ъ-Прикамье» источники, близкие к предприятию. Из компании также ушел Анатолий Наумов, занимавший должность коммерческого директора в АО. Главным инженером предприятия назначен Алексей Федотов. Ранее он занимал должность советника президента «Соликамскбумпрома». Господин Федотов работал в компании до 2016 года директором по строительству и перевооружению, затем в течение пяти лет был мэром Соликамска, с января 2022-го по апрель 2023 года трудился в АО «Корпорация развития Пермского края». Затем Алексей Федотов вернулся в АО «Соликамскбумпром». C господином Федотовым и представителями пресс-службы общества по известным редакции телефонам связаться не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Федотов

Фото: Максим Кимерлинг Алексей Федотов

Фото: Максим Кимерлинг

Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что кадровые перестановки могли произойти по инициативе Кирилла Баранова, сына многолетнего президента и совладельца АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, скончавшегося в 2023 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», Кириллу Баранову принадлежит 43,2% в ООО «Сопапэкс», которое выполняет функции московского представительства «Соликамскбумпрома». Еще 22,5% контролирует вдова скончавшегося президента Татьяна Баранова, а 2,5% его второй сын, Иван.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Новым президентом компании после смерти господина Баранова, руководившего организацией почти 30 лет, стала Наталья Ступникова. В 2023 году выручка предприятия составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 897,7 млн руб.