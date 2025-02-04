21,47 процента годовых составило в третьей декаде января среднее значение максимальных процентных ставок по вкладам физлиц в рублях у десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, сообщил ЦБ. В первой декаде октября 2020 года показатель обновил абсолютный минимум — тогда средняя ставка снизилась до 4,33%. После этого она медленно росла вплоть до начала военной операции РФ на Украине, когда в первой декаде марта 2022 года после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ взлетела с 8,59% до 20,51%. Затем было снижение и стабилизация в диапазоне 6,5–8,2%, после чего начиная с августа 2023 года показатель стал расти вслед за увеличением ключевой ставки (сейчас она составляет 21%).