Бобры в Чехии построили плотину, сэкономив правительству более 30 млн крон

Бобры за два дня построили несколько плотин в чешском ландшафтном парке Брды, завершив проект по восстановлению территорий, который местные власти хотели реализовать в течение нескольких лет. Общая стоимость проекта должна была составить $1,2 млн.

«Это позволило сэкономить деньги, в сегодняшних ценах это может составить до 30 млн крон»,— сообщает CT24 со ссылкой на главу администрации парка.

Тем не менее часть районов пострадала от деятельности бобров: в некоторых местах их плотины затопили поля и повредили железнодорожные пути. В Чехии действует Европейская программа защиты бобров, всего в стране насчитывается 15 тыс. особей. Государство берет на себя возмещение ущерба, причиненного деятельностью животных.