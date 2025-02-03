Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

Французская журналистка Наташа Рей попросила политическое убежище в России через депутата Госдумы Петра Толстого, сообщил ее адвокат. В 2024 году суд Парижа выписал госпоже Рей штраф по иску о клевете за то, что та называла жену президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит мужчиной.

«Наташа Рей просит политического убежища у Петра Толстого из-за юридических преследований»,— написал адвокат Франсуа Данглеан в соцсети X. Ранее он утверждал, что Наташа Рей никогда не публиковала информацию, которая указана в иске о клевете. Петр Толстой пока не комментировал просьбу французской журналистки.

Как уточнил адвокат, его подзащитная стала объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. Ложные показания против журналистки, по его словам, дали супруги Озьер — бывшие члены семьи Брижит Макрон.

В декабре 2021 года Наташа Рей за несколько месяцев до президентских выборов опубликовала на YouTube видеоролик, в котором сказала, что жена президента Франции родилась мужчиной. В сентябре 2024 года суд Парижа назначил ей штраф в размере €13,5 тыс. по иску о клевете. В январе 2025 года госпожа Рей опубликовала новые видеоролики по поводу пола Брижит Макрон. Эмманюэль Макрон называл подобную информацию ложью.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...