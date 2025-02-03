Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

Французская журналистка Наташа Рей попросила политическое убежище в России через депутата Госдумы Петра Толстого, сообщил ее адвокат. В 2024 году суд Парижа выписал госпоже Рей штраф по иску о клевете за то, что та называла жену президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит мужчиной.

«Наташа Рей просит политического убежища у Петра Толстого из-за юридических преследований»,— написал адвокат Франсуа Данглеан в соцсети X. Ранее он утверждал, что Наташа Рей никогда не публиковала информацию, которая указана в иске о клевете. Петр Толстой пока не комментировал просьбу французской журналистки.

Как уточнил адвокат, его подзащитная стала объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. Ложные показания против журналистки, по его словам, дали супруги Озьер — бывшие члены семьи Брижит Макрон.

В декабре 2021 года Наташа Рей за несколько месяцев до президентских выборов опубликовала на YouTube видеоролик, в котором сказала, что жена президента Франции родилась мужчиной. В сентябре 2024 года суд Парижа назначил ей штраф в размере €13,5 тыс. по иску о клевете. В январе 2025 года госпожа Рей опубликовала новые видеоролики по поводу пола Брижит Макрон. Эмманюэль Макрон называл подобную информацию ложью.