Поезда перевезли по ОЖД 66,3 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев

Поездами дальнего следования по Октябрьской железной дороге в пункты назначения доставили 66,3 тыс. домашних животных, которые следовали без владельцев, такую статистику предоставили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Чаще всего питомцы «путешествовали» в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Архангельска. Среди собак и кошек были и более необычные животные. Поездами отправляли крыс, ящериц и енотов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 16,5 тыс. посылок отправили с вокзалов Октябрьской железной дороги в 2024 году.

Татьяна Титаева