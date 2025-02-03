В Нижегородском районном суде начался допрос потерпевших по уголовному делу бывшего владельца ООО «Интерсити» Валерия Англичанинова, ранее работавшего в руководстве Нижегородской области. Его компания в оговоренные сроки не достроила ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода, и застройщика обвинили в хищении у дольщиков 273 млн руб. Арестованный застройщик вину не признал. В суде потерпевшие вспоминали встречу с ним в 2022 году на стройплощадке: основной проблемой Валерий Англичанинов называл невозможность проезда техники на стройплощадку дома из-за строящегося рядом метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замгубернатора Валерий Англичанинов (на фото) в суде выслушал претензии нижегородских дольщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший замгубернатора Валерий Англичанинов (на фото) в суде выслушал претензии нижегородских дольщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя обанкротившегося ООО «Интерсити» Валерия Англичанинова. В 2006–2010 годах он работал в областном правительстве министром строительства, а затем стал заместителем губернатора. Уйдя с госслужбы летом 2010 года, Валерий Англичанинов приобрел земельный участок рядом с нижегородским областным управлением МВД. В 2015 году его компания начала строить многоквартирный ЖК «Дом на Горького», который ею не был достроен.

Валерий Англичанинов также выступал гендиректором ООО «Строймаштрейд», которое заключало с покупателями договоры переуступки квартир в строящемся доме. Осенью 2023 года предпринимателя арестовали и предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, распоряжаясь привлеченными в стройку деньгами, через аффилированные компании он похитил более 273 млн руб. Вину застройщик не признал.

На очередном судебном заседании допросили пятерых потерпевших, в разное время купивших жилье в строящемся ЖК. Все они общались с менеджером компании Владиславом Ступиным, он оформлял им договоры, обещая, что дом будет построен. Пенсионерка Татьяна Климова, в 2019 году вложившая 2,5 млн руб. в будущую однокомнатную квартиру, вспомнила, что Валерий Англичанинов в октябре 2022 года собирал дольщиков на общее собрание и объяснял, что не может вести строительство из-за отсутствия проезда на стройплощадку. По его словам, дорогу перекрыли из-за строительства метро рядом с ЖК. Тем не менее он обещал людям, что решит вопрос и дом, хоть и с опозданием, но будет сдан. «Конечно, мне причинен ущерб и моральные страдания, сейчас на эти деньги уже ничего не купить», — ответила потерпевшая на вопрос гособвинителя.

Об этой же встрече дольщиков и обещаниях застройщика вспомнила и Таисия Донская, ее дочь купила два машиноместа и три квартиры, чтобы родственники могли съехаться в один дом. Парковки в подземной стоянке будущего дома, по ее словам, предлагались двухъярусные. Однако альтернативный застройщик «Хутор», сейчас достраивающий ЖК «Дом на Горького», готов выделить только одно машиноместо, рассказала потерпевшая в суде.

Ни один из пятерых допрошенных потерпевших не заявлял к Валерию Англичанинову гражданского иска о возмещении ущерба, и гособвинитель разъяснил каждому, что такое право у дольщиков имеется.

В суде огласили показания еще 15 потерпевших, вложивших свои деньги в долгострой. Некоторые из них покупали квартиры через две-три переуступки у некоего инвестиционного фонда. Один из потерпевших сообщил, что решил вложиться в долевое строительство именно в этом ЖК, когда узнал, что Валерий Англичанинов работал заместителем губернатора Валерия Шанцева. Всего в уголовном деле числятся 213 потерпевших, в суде допросили или заочно огласили показания примерно четверти из общего количества.

Валерий Англичанинов попросил, чтобы в суд вызвали Ирину Дмитриеву — лидера инициативной группы дольщиков, которая активно жаловалась в органы власти и привлекала внимание к проблеме дома-долгостроя.

В конце заседания подсудимый стал объяснять суду, что с подземными парковками в ЖК «Дом на Горького» никого не обманывал.

По его словам, высота подземного яруса в 5,5 м позволяла по желанию сделать двухъярусную парковку на два автомобиля — один над другим. Это и объясняли клиентам, продавая им в доме машиноместо по рыночной цене в 1–1,2 млн руб.

Валерия Англичанинова на этом процессе допросят после всех потерпевших и свидетелей. Судя по линии защиты, он будет доказывать свою непричастность к остановке строительства дома, ссылаясь на форс-мажор с перекрытием заезда на стройку.

Как писал «Ъ-Приволжье», находящийся в СИЗО Валерий Англичанинов также отбывает четырехлетний срок заключения за срыв сроков строительства жилья для военнослужащих в подмосковном Чехове. Его осудили на четыре года лишения свободы за мошенничество в отношении военнослужащих, которые вовремя не получили квартиры по госконтрактам.

Валерий Англичанинов не согласился с приговором, его защита подала апелляционную жалобу, но решение суда осталось в силе.

Роман Кряжев