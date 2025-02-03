Футболее-менее понятно

Администрация Перми планирует построить новый спортивный объект на месте стадиона «Авангард» в Кировском районе, по ул. Светлогорской, 14. Ранее участок «Авангарда» предлагали инвесторам для строительства крытого экстрим-парка, а сейчас городские власти рассчитывают возвести там открытый футбольный стадион. Объект передадут школе олимпийского резерва «Звезда». Экс­перт напоминает, что в свое время участок «Авангарда» хотели использовать под жилую и торговую застройку. Решение возвести на нем футбольный стадион собеседник называет здравым и надеется, что на стройку найдутся не только бюджетные, а возможно, и внебюджетные средства.



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Пермские власти отказались от планов найти инвестора для развития площадки бывшего стадиона «Авангард», стало известно «Ъ-Прикамье». Если раньше бизнесу предлагалось построить на месте стадиона крытый экстрим-парк, то теперь мэрия решила сама возвести там новый футбольный стадион. По данным источника, близкого к городской администрации, готовый стадион передадут спортивной школе олимпийского резерва «Звезда». Объект будет проектироваться как спортивный объект под открытым небом, источник финансирования — средства городского бюджета. Завершить его возведение предполагается в 2026 году.

Стадион «Авангард» на ул. Светлогорской, 14, был построен судозаводом «Кама». Для работников судозавода он был открыт в 1950 году, сообщается в группе Государственного архива Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 1990-е годы стадион пришел в запустение, позднее его передали муниципалитету. Нынешняя площадь объекта на Светлогорской, 14, в Кировском районе Перми составляет 2,5 га. Разрешенное использование земли — универсальные спортивные и развлекательные комплексы.

Власти города неоднократно пытались продать этот объект в 2015 и 2016 годах. Стартовая цена в 2016 году составляла 151 млн руб., но торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников. Участком интересовалась инвестиционная компания «ПФО» из Оренбурга, рассматривавшая несколько площадок в Перми, включая территорию на ул. Светлогорской (под торговый объект). В 2024 году участок «Авангарда» внесли в сборник инвестиционных предложений на сайте регио­нального минэка. На нем предлагалось возвести крытый экстрим-парк, предназначенный для велосипедов, самокатов и скейтбордов.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что относительно этой инвестиционной площадки предложений от бизнеса не поступало. Принятие решения по существующему стадиону будет зависеть от предложенной концепции инвестора и итогов ее рассмотрения администрацией города. «В настоящее время территория стадиона „Авангард“ закреплена за учреждением, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации города: это спортивная школа олимпийского резерва „Звез­да“»,— уточнили в мэрии.

Как указано на сайте и в группе «ВКонтакте» СШОР «Звезда», школа была организована на базе группы подготовки футбольной команды мастеров «Звезда». В дальнейшем ее преобразовали в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей СДЮСШОР по футболу, затем несколько раз переименовывали. Специализированное образовательное учреждение по футболу действует с 1976 года. Сейчас в СШОР «Звезда» занимается более 900 воспитанников, с которыми работают 23 тренера-преподавателя.

Директор СШОР «Звезда» Олег Гаврилов подтвердил сведения о строительстве стадиона на месте «Авангарда». Он рассказал «Ъ-Прикамье», что в следующем году учреждение готовится праздновать юбилей и к этой дате планируется расширение спортивной школы. «Мы с администрацией совместно искали места, где можно разместить дом для нашей школы. Один из последних вариантов — это стадион „Авангард“»,— сообщил господин Гаврилов. Директор «Звезды» пояснил, что сейчас идет проектирование объекта. Это будет стандартное большое футбольное поле размерами 105х68 м с искусственным покрытием. Строительство планируется вести в несколько этапов: сначала футбольное поле, затем — освещение, мобильные раздевалки, ограждение. На новом стадионе будут в первую очередь проходить тренировки воспитанников школы. Объект также станут использовать для соревнований городского, регионального и всероссийского уровня. Олег Гаврилов полагает, что на будущем стадионе найдется время и для игры населения в футбол и занятий другими видами спорта. Сейчас школа «Звезда» не использует территорию «Авангарда», часть площадки занята хоккейной коробкой, используется спортшколой «Закамск», также там тренируются местные жители.

Депутат гордумы Арсен Болквадзе подчеркнул, что развитие территории бывшего стадиона «Авангард» давно обсуждалось депутатами гордумы с городскими властями. Когда-то предлагалось отказаться от этой площадки в пользу застройки ее жильем или торговыми объектами, но потом территорию все же сохранили, чтобы впоследствии построить социальные объекты. Намерения администрации возвести на месте стадиона «Авангард» современный футбольный стадион депутат назвал здравыми. «При обсуждении вариантов использования участка „Авангарда“ с городской администрацией депутаты гордумы предлагали несколько вариантов использования этой земли, и все они были связаны с развитием спорта. Один из вариантов — строительство полноразмерного футбольного стадиона. Хотелось бы, чтобы именно такой объект и был возведен на этой площадке»,— отметил Арсен Болквадзе.

Собеседник обратил внимание, что в связи с активной жилой застройкой в Кировском районе в этой локации надо расширять сеть спортивных объектов. Сейчас жителям Кировского района приходится во­зить своих детей на профессиональные занятия футболом на другой берег Камы. Депутат выразил надежду, что на реализацию проекта футбольного стадиона по ул. Светлогорской найдутся бюджетные, а возможно, и внебюджетные средства.

Евгения Ахмедова