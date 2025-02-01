Похолодание в Петербурге начнется с первых дней февраля

Руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что похолодание в Петербург придет 1 февраля и растянется на целые сутки. Оно связано с циклоном, который вышел от Калининграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, первый день последнего месяца зимы начнется с плюсовой температуры и дождя. Однако вечером ситуация изменится. В городе пойдет мокрый снег, а столбики термометров впервые за долгое время опустятся чуть ниже ноля.

«Конечно, снега в этот раз немного в городе, но прикрыть асфальт должен. По территории Ленобласти циклон проходит так, что местами даже сильный снег будет»,— говорится в сообщении.

В воскресенье осадки будут в виде чистого снега, ожидается до -3 градусов. В начале недели понижение температуры продолжится, однако снега и дождя господин Колесов не ждет.

В среду-четверг погоду в регионе будет определять уже антициклон, из-за которого столбики термометров покажут ночью до -10 градусов в Петербурге и до -15 в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ряде регионов России, включая Ленобласть, из-за аномально теплой зимы начали просыпаться клещи. Представители Роспотребнадзора рекомендуют грибникам, отправившимся искать зимние опята, соблюдать меры предосторожности.

Андрей Маркелов