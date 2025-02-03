Три мирных жителя получили осколочные ранения при атаке БПЛА на белгородский хутор

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на хуторе Церковный Белгородского района Белгородской области. В результате трое мужчин получили осколочные ранения. Всех их отправили в горбольницу №2 в облцентре, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также ВСУ атаковали четыре населенных пункта в трех муниципалитетах Белгородской области. Во всех случаях, предварительно, обошлось без пострадавших.

На хуторе Екатериновка в Волоконовском районе на стоянке предприятия дрон-камикадзе обстрелял автомобиль с прицепом — транспортное средство повреждено. В селе Тишанка в результате артиллерийского обстрела в одном жилом доме получили разрушения фронтон и крыша, во втором — выбиты окна и посечен фасад.

В селе Березовка Борисовского района еще один беспилотник ударил по припаркованному автомобилю — разбито лобовое стекло.

В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона пострадали кровля, фасад и остекление частного дома.

Алина Морозова