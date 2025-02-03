Российско-таджикские школы будут преподавать таджикскую историю по учебникам РФ

Минобрнауки Таджикистана отозвало рабочую программу по предмету «История таджикского народа» и соответствующий учебник. Преподавание по ним велось в совместных российско-таджикских школах. Весной прошлого года программу раскритиковал научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. Он сообщил в своем блоге, что в рамках этого курса школьники знакомились с такими темами, как «Колониальная политика Российской империи и ее влияние на Центральную Азию», «Средняя Азия накануне нашествия царской России», «Оккупация Джизака (город на территории Узбекистана.— “Ъ”) российскими войсками». Возмущение господина Дюкова «антироссийским содержанием курса» поддержали в Госдуме, депутатские запросы в правительство РФ и посольства направили Михаил Матвеев (КПРФ) и Сергей Миронов (СРЗП). После этого по решению министров двух стран была создана совместная рабочая группа, которая проверила учебные материалы в российско-таджикских школах.

Напомним, в 2019 году Душанбе и Москва подписали соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в пяти городах Таджикистана — Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. В 2021 году правительство России выделило на это $150 млн. Каждая российско-таджикская школа рассчитана на 1,2 тыс. детей, обучение ведется исключительно на русском языке в соответствии с российскими образовательными стандартами. Однако учебную программу адаптировали специально для Таджикистана. Курс «История таджикского народа» был подготовлен к началу 2023 учебного года учителями истории и обществознания средней школы Бохтара имени Ломоносова и опубликован на сайте организации. Руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что теперь преподавание истории в этих школах будут вести по российскому учебнику.

Полина Ячменникова