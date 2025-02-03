Путин наградил губернатора Тюменской области Моора орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Награда присуждена за «большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области».
Александр Моор
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Ордена Александра Невского удостаиваются за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей. Ранее им награждались только военные, с 2010 года орден Александра Невского стал общегражданской наградой.
Владимир Путин назначил господина Моора врио губернатора области 29 мая 2018 года. 9 сентября 2018 года он был избран губернатором Тюменской области. 10 сентября 2023 года Александр Моор повторно победил на губернаторских выборах. Господин Моор является членом высшего совета партии «Единая Россия». В 2018 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.