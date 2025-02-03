Зарубежные СМИ: Как высокие пошлины США скажутся на экономике стран?

Канада сделала свой шаг в торговой войне с США. Оттава вводит 25% пошлины на импорт товаров из Штатов. Меры коснутся поставок алкоголя, продовольствия, оружия и мотоциклов. Власти некоторых провинций намерены также установить ограничения на участие американских компаний в тендерах на получение госконтрактов. Кроме того, может быть введено эмбарго на закупку медицинского оборудования из США. Дальнейшие шаги Джастин Трюдо и Дональд Трамп, как ожидают, будут обсуждать сегодня. Американский президент также анонсировал разговор с президентом Мексики. О переговорах с Пекином не сообщается. Новые американские пошлины для трех стран начнут действовать с 4 февраля. Следующий в очереди на пересмотр тарифов Евросоюз. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

На открытии в понедельник азиатские фондовые рынки резко упали, фьючерсы на американские акции подешевели, а доллар США наоборот подорожал до многолетних рекордных значений по отношению к китайскому юаню, канадскому доллару и мексиканскому песо. Reuters описывает модель экономического развития в условиях мировой торговой войны. Аналитики считают, что американские пошлины ввергнут Канаду и Мексику в рецессию и спровоцируют стагфляцию. Но пострадают и сами Штаты. Уже в этом году экономический рост замедлится на 1,5 процентных пункта. Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, сократится почти на 3%. На фоне опасений, что пошлины подстегнут инфляцию, доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 3,6 базисных пункта.

Тем временем Джастин Трюдо объявил, что вводит ответные меры — пошлина в 25% на американские товары объемом $155 млрд, пишет CBC. Новые тарифы будут вводится в два этапа с интервалом в три недели. Это даст канадским компаниям время на поиск новых партнеров. Под действие новых мер подпадают американское пиво, вино, другие алкогольные напитки, овощи, одежда, обувь, парфюмерия, а также бытовая техника, мебель, спортивное оборудование, оружие и мотоциклы. Кроме того, премьер-министр призвал канадцев выбирать товары местных производителей в повседневных покупках и места для отдыха в стране. Торговая палата Канады подсчитала, что ответные пошлины снизят ВВП страны на 2,6% и обойдутся каждому домохозяйству примерно в 2 тыс. канадских долларов в год.

Мексика обвинила Штаты в том, что они не борются с продажей наркотиков на улицах своих городов, не пресекают отмывание денег, как это делают мексиканские власти, но, наоборот, американцы продают оружие картелям. Местное издание Sipse отмечает, что у президента Клаудии Шейнбаум для ответа Вашингтону есть некий план Б. Но пока она предложила Трампу создать рабочую группу и совместно работать по вопросам наркотрафика и миграционного потока.

Китайское издание Global Times напоминает, что годовой объем торговли КНР и США превышает $1 трлн. Министерство торговли Китая заявило, что подаст иск в ВТО на неправомерные практики Вашингтона. Будут также введены контрмеры для защиты интересов Пекина. В то же время, как пишет The Wall Street Journal, КНР намерена вести переговоры со Штатами на основе положений, принятых первой администрацией Трампа в 2020 году. Тогда стороны договорились увеличить импорт из США на $200 млрд.

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