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Участник программы «Время героев» назначен советником главы Минприроды

Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Андрей Порошин стал советником Министра природных ресурсов и экологии России. Он заявил, что надеется продолжить служить России на новом месте. Господин Порошин заявил, что благодаря опыту взаимодействия со спикерами программы «Время героев», он приобрел ценный опыт и стимул для самосовершенствования. Полученные навыки он закрепил во время стажировки под началом главы Минприроды.

Андрей Порошин

Андрей Порошин

Фото: Программа «Время героев»

Андрей Порошин

Фото: Программа «Время героев»

«Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны, принести реальную пользу обществу и способствовать улучшению жизни людей»,— приводит слова господина Порошина пресс-служба программы.

Андрей Порошин родился в 1988 году. В 2013 году закончил артиллерийскую академию. В ходе военной службы получил звание командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью "За отвагу". В мае 2024 года господин Порошин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Порошин — не первый участник программы «Время героев», назначенный на высокую должность. Так, в декабре 2024 года на должность заместителя губернатора Калужской области был назначен Александр Шляпников. В ноябре прошлого года Владимир Путин назначил руководителя программы «Время героев» Марию Костюк на должность врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО).

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