Участник «Времени героев» Шляпников стал замгубернатора Калужской области

Участник программы «Время героев» Александр Шляпников назначен на должность заместителя губернатора Калужской области. Он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.

Господин Шляпников заявил, что проходил стажировку в области, а его наставником был губернатор региона Владислав Шапша. «Мы много обсуждали развитие региона и адаптацию передового опыта по патриотическому воспитанию. Я проводил уроки мужества, участвовал в обучении глав муниципалитетов вопросам территориальной обороны, принимал участие во встречах с жителями»,— сказал новый замгубернатора, которого цитирует пресс-служба проекта.

Губернатор утверждает, что Александр Шляпников во время стажировки «показал себя с наилучшей стороны» и «заинтересованно вникал в работу органов власти» Калужской области.

Александр Шляпников в 2018 году окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны им. А. М. Василевского. Имеет два ордена Мужества, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу». В мае стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом.

В числе участников программы также были Артем Жога, в октябре назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробности — в материале «Ъ» «Ветеранское движение».