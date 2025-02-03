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МИД РФ: газ начал поступать в Приднестровье с 1 февраля

Первые после приостановки поставок партии газа поступили в Приднестровье 1 февраля. Об этом глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил в интервью ТАСС.

Алексей Полищук

Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

«Рады, что 1 февраля первый газ все-таки начал поступать в Приднестровье и острота проблемы была снята»,— заявил господин Полищук в интервью ТАСС. Он добавил, что решение вопроса устойчивого газоснабжения еще предстоит найти. По его словам, Россия готова этому содействовать.

Алексей Полищук также напомнил официальную позицию России по причине начала катастрофы в непризнанной республике. По его словам, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы из-за «решения Киева прекратить с 1 января транзит российского газа через территорию Украины» и «отказа Кишинева признать задолженность за поставленный газ».

С 1 января Россия остановила транзит газа в Приднестровье и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаза» и паузы в поставках через Украину. После этого в непризнанной республике начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики Вадим Красносельский сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» от России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным.

Как ранее выяснил «Ъ», 30 января Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона на февраль, разделив выделенный на эти цели грант Евросоюза на €30 млн.

О ситуации в Приднестровье — «Ъ» «Венгрение газовых технологий».

Анастасия Домбицкая

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