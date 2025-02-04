В Перми дилерство Sollers осталось у одной автокомпании

Как свидетельствуют данные официального сайта автокомпании Sollers, в Перми остался один дилер автомобилей бренда - «Сатурн-Р-Авто». По словам сразу двух источников «Ъ-Прикамье» на автомобильном рынке, «Автопрестиж», ранее являющийся дилером российской марки машины, прекратил продажу автомобилей Sollers. Гендиректор пермского холдинга Артем Кононов не стал комментировать эту информацию.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Sollers, компания «Автопрестиж» не является дилером машин бренда с 31 декабря прошлого года. «Возникли вопросы земельного характера у самой организации», - подчеркнули в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно официальному сайту «Автопрестижа», бренд Sollers все еще находится в дилерском портфеле компании. По данным 2ГИС, салон компании с автомобилями Sollers и их сервисным обслуживанием продолжает действовать на ул. Маршала Жукова, 51а.

Sollers — российский автопроизводитель, специализирующийся на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых моделей машин. Основан в 2002 году.