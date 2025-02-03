В Краснодарском крае запустили базовые станции связи российского производства

В 37 регионах России, в том числе в Краснодарском крае, реализовали масштабный проект по запуску в эксплуатацию в реальных условиях около 200 базовых станций LTE отечественного производства. Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный назвал событие знаковым для всей телекоммуникационной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Успешная реализация этого масштабного проекта доказывает конкурентоспособность наших разработок и готовность отечественной индустрии создавать современную и надежную телекоммуникационную инфраструктуру»,— отметил Станислав Завальный.

Оборудование разработали и произвели сотрудники ООО «ИРТЕЯ», российского телеком-вендора, 50% акций которой принадлежит ПАО «МТС». Как поясняют в пресс-службе администрации Краснодарского края, архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, то есть когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В этом году компания планирует запустить в РФ еще 1 тыс. базовых станций отечественного производства.

Татьяна Ручкина