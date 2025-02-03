Путин провел встречу с министром просвещения Кравцовым

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о работе ведомства. В частности, господин Кравцов рассказал о строительстве школ и детских садов, а также о развитии системы образования в новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Кравцов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно представленным министром данным, в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года были построены 1680 новых детских садов. По программе модернизации школьных систем образования с 2022 года было отремонтировано около 4,5 тыс. школ.

Говоря о повышении качества образования, господин Кравцов отметил рост числа учащихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В 2024 году на максимальный балл ЕГЭ сдали 8,5 тыс. школьников, в 2020-м — на 1 тыс. меньше. Министр также рассказал президенту о «буме среднего профессионального образования». По его словам, 80% молодых людей трудоустраиваются после завершения колледжей.

Развитие системы образования в новых регионах господин Кравцов назвал «непростым». Тем не менее, отмечает министр, в регионах повысили квалификацию учителей, ввели российские стандарты, восстанавливают школы и детские сады. «Самое главное, конечно, мировоззрение школьников»,— сказал он и поблагодарил президента за поддержку программы «Университетские смены». В ее рамках ученики старших классов «приезжают в наши города и заново фактически открывают для себя Россию», пояснил министр.

В конце Сергей Кравцов доложил президенту о разработке стратегии развития образования до 2040 года. Он отметил, что перед ведомством стоят новые задачи, в том числе «построение суверенной системы образования».

Полина Мотызлевская