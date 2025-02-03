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В Каменск-Уральском из-за обрушения конструкции на заводе погиб работник

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту гибели работника на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительной информации, 3 февраля в кузнечно-прессовочном цехе был смертельно травмирован кузнец 1963 года рождения.

«Трагический инцидент произошел при выполнении указанным работником замены инструмента в одном из цехов предприятия. На мужчину упал стоявший тяжелый предмет, в результате чего ему была причинена травма, повлекшая массивную кровопотерю и последующую гибель»,— сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства об охране труда и установит ответственных лиц предприятия.

Проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины взято прокуратурой на контроль.

Полина Щуцкая

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