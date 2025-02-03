Из Челябинской области выдворили 91 нелегального мигранта

В январе суды в Челябинской области приняли решения о выдворении за пределы страны 91 иностранного гражданина, в том числе 71 — в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За пять дней проведения операции «Нелегальный мигрант» полицейские задокументировали 115 преступлений в сфере миграции, в том числе три факта подделки документов, 96 — фиктивной постановки на учет. Возбуждено 82 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 680 нарушителей законодательства. 31 уроженца ближнего зарубежья выдворили за пределы страны, еще 139 иностранцев находятся центре временного содержания.

Виталина Ярховска