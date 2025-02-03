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Шведские власти не нашли подтверждения версии о диверсии в Балтийском море

Прокуратура Швеции не нашла подтверждения версии о диверсии на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в прокуратуре Стокгольма, отметив, что шведские власти освободили судно, задержанное по подозрению в повреждении подводного оптоволоконного кабеля.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«В ходе расследования стало очевидным, что случившееся не было диверсией»,— говорится в заявлении прокуратуры. «Было установлено, что обрыв кабеля произошел из-за погодных условий, а также недостатков, связанных с техническим обеспечением и навыками экипажа»,— сообщили в прокуратуре. В заявлении отмечается, что прокурор принял решение отпустить судно, которое было задержано по подозрению в причастности к инциденту.

27 января шведская прокуратура сообщила о начале расследования по факту возможной диверсии в Балтийском море. Речь идет об инциденте с повреждением оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией, о котором стало известно 26 января. Тогда же в прокуратуре заявили, что власти страны задержали судно, которое, предположительно, могло быть причастно к инциденту. Под каким флагом шло задержанное судно и куда оно направлялось, не уточнялось.

За последние недели в регионе произошла череда инцидентов с повреждением подводных кабелей. На Западе высказывали теории о том, что к разрывам оптоволоконных кабелей причастен российский «теневой флот». 19 января The Washington Post писала, что у спецслужб США и европейских стран не нашлось ни одного доказательства в пользу данных предположений.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая

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