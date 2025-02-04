Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сложносочиненное приношение

Балеты про Анну Ахматову и Анну Павлову представили в Петербурге

На сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (БДТ) состоялась мировая премьера одноактных балетов об Анне Ахматовой и Анне Павловой «Две Анны» — совместного проекта продюсерской компании MuzArts и международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Предыдущая фотография
Неподвижная Полина Маликова (слева) обыграла танцующую Элеонору Севенард на балетном поле

Неподвижная Полина Маликова (слева) обыграла танцующую Элеонору Севенард на балетном поле

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Неподвижная Полина Маликова (слева) обыграла танцующую Элеонору Севенард на балетном поле

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Самый многообещающий проект сезона привлек в Петербург толпу москвичей. Интриговало все. Один из лучших в мире хореографов-«классиков», Юрий Посохов, поставил на Скрипичный квинтет Сезара Франка балет «В чертогах памяти» о романе Анны Ахматовой с Амедео Модильяни. Один из самых интересных отечественных авторов-«современников», Павел Глухов, сочинил «Без любви» об Анне Павловой и окружавших ее мужчинах. Музыка, написанная на заказ Ильей Демуцким, в живом исполнении солистов ансамбля OpensoundOrchestra. Примы, премьеры и солисты Большого театра в главных и второстепенных ролях. Концепция и режиссура эрудита Феликса Михайлова, соавтора идеи и автора сценария. Визуализация от самых востребованных современных художников: сценография Марии Трегубовой, костюмы Светланы Тегин, свет Ивана Виноградова. Все слагаемые обещали сенсацию, неизбежную на фоне штиля бесконечных возобновлений балетного наследия и импортозаместительных премьер. Спойлер: сенсации не случилось. Провала, впрочем, тоже.

Ахматовский балет «В чертогах памяти» создавал устойчивое ощущение дежавю. Глухая стена задника с двумя высокими дверями, длинный стол, лавка, стул высвечивали «в чертогах памяти» многие спектакли, в частности поставленную Каролин Карлсон для Дианы Вишневой «Женщину в комнате». «Реалистичные» костюмы — Гумилев в жилете и брюках, Модильяни в просторной рубахе и широких портах, Ахматова в длинных прозрачных платьях на телесного цвета подкладке — честно удостоверяли личность героев. Любовный квартет (к трем протагонистам добавлена любовница Модильяни) обрамляли безымянные пары (привычный прием Юрия Посохова), эхом своего танца подчеркивая хореографические кульминации и временами включаясь в адажио героев. Типичные для хореографа комбинации, в которых классические па очеловечены легкой неправильностью и непосредственностью пантомимных связок, здесь выглядели так академично, что в памяти не застревал ни один оригинальный пассаж. Обводки на оттяжках с Модильяни, закрытые «четвертые» арабески с Гумилевым, нервные балеринские пируэты, па-де-бурре и пике на пуантах, верхние перебросы Анны с рук мужа на руки предполагаемого любовника — все это убаюкивало своей предсказуемостью.

Возможно, случился неудачный каст: миловидный, складный Даниил Потапцев был слишком доволен собой, чтобы сколь-нибудь правдоподобно сыграть неврастеничного молодого Гумилева, еще до брака с Анной трижды пытавшегося покончить с собой. Непластичная — телесно и эмоционально — прима Элеонора Севенард так прониклась честью «воплощения образа», что не позволила своей Ахматовой ни одного импульсивного жеста, изображая борьбу между чувством и долгом с избыточной монотонностью. В этом любовном треугольнике единственным живым персонажем выглядел Модильяни Алексея Путинцева, в привольном танце которого как раз и заиграли фирменные посоховские «неправильности» вроде откинутых рук при двойном «заднем» кабриоле. А главной любовной сценой оказалось горькое соло харизматичного художника под жадным взглядом нетанцующей Анны — изящная актриса БДТ Полина Маликова, почти не сходившая с подмостков и читавшая Ахматову со сдержанной страстью, но иногда с излишней грубоватостью («парижские» стихи на удивление гладко вписались в музыку Франка), просто смела со сцены своего балетного двойника.

Балет про Анну Павлову «Без любви» — антипод ахматовского оммажа. Его сочинил Павел Глухов, не без успеха вырывающийся из гетто «современности»: в Музтеатре Станиславского он поставил удачный дуэтный триллер «Последний сеанс», в «Новой опере» — многолюдную «Свадебку», ставшую гвоздем сезона. Навыки «современника» позволили ему найти нетривиальную форму для павловской биографии: это балет-кабаре, что подчеркнуто сценографией — красно-плюшевой сценой с пышными драпировками задника и кулис. В номерах почти циркового представления иронически переосмысливаются эпизоды из жизни Павловой: учеба у Чекетти, работа с Фокиным, пребывание в дягилевской антрепризе, свадьба с Дандре, дружба с Чаплиным и Вертинским. Павловых в этом балетном цирке несколько, среди них особой веселостью и точностью движений выделяется Елизавета Кокорева.

В клоунской природе происходящего не дают усомниться развеселые костюмы: полосатое борцовское трико Фокина, двухметровые загребущие руки Дягилева, осыпанный белым пухом (как лепестками роз в «Призраке розы») Нижинский, очкастый Стравинский во фраке, отстукивающий концертмейстеру Андрею Коробейникову анафемские ритмы «Весны священной». Композитор Демуцкий поддерживает общую веселость музыкальными трюками и отсылками к салонным танцам: помимо неизбежного «Лебедя» Сен-Санса (в финале шесть Павловых уплывают в щель задника, заламывая «крылья» как душе угодно) слышатся намеки и на танго, и на кекуок, и на саундтреки к фильмам — заводная дансантность музыки заставляет зрителей чуть ли не приплясывать.

Номера же получились разного достоинства — хореограф слишком старался не показаться скучным. Самыми удачными оказались «балетные» эпизоды: дуэт с московским премьером Мордкиным, не питающим ни малейшего пиетета к партнерше и выжимающим ее на верхнюю поддержку вниз головой (отличная работа приглашенного солиста Ильдара Гайнутдинова и Елизаветы Кокоревой), а также постановка «Лебедя», в ходе которой балетмейстер Фокин (Макар Михалкин) и балерина Павлова (Ярославна Куприна) «импровизируют» кто во что горазд. Но бывало, что за трюковыми поддержками и забавными комбинациями терялся смысл дуэта — как, например, в эпизоде с Чаплиным, застрявшим на просмотре кинофильма, или в дуэте с Вертинским, влекущим куда-то (возможно, на родину) Анну и тормозящим ее в арабеске за сокращенную стопу. Пожалуй, стоило бы сократить число павловских мужчин, сосредоточившись на тех, кто действительно сыграл роль в ее жизни (как, например, Дягилев, сделавший ставку на Нижинского в первом парижском балетном сезоне, или сам Нижинский, с которым она танцевала и к успеху которого так отчаянно ревновала) — спектакль получился бы более осмысленным и стройным. Возможно, режиссер Михайлов, дебютант в балете, напрасно не рискнул решительно вмешаться в постановочный процесс. Тем не менее клоунада «Без любви», смонтированная с любовной безоглядностью, выглядит более живой, чем почтительное приношение Ахматовой. И уж точно более непредсказуемой, что так ценно в наши регламентированные времена.

Татьяна Кузнецова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...