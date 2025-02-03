Цена красоты

Цены в салонах красоты только за январь подскочили на 15%. При этом за весь прошлый год, по подсчетам аналитиков, услуги подорожали на 25%, пишут «Известия». Бизнес давно жалуется на рост издержек: материалы прибавили треть стоимости. Кроме того, приходится больше платить сотрудникам и арендодателям. При этом предприниматели жалуются, что из-за повышения цен клиенты и работники стали переходить к услугам на дому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Сейчас на рынке наблюдается своего рода паника, говорит владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев: «Поднятие цены неизбежно, с одной стороны, чтобы выжить, но, с другой стороны, оно и убивает. Это панический эффект, когда у всех все дорожает, все сразу начинают реагировать. Очень много салонов сейчас либо работают короткие дни, либо сокращают рабочие смены, либо вообще закрыты. Поставки идут долго, и из-за нестабильного курса возникают издержки в стоимости, может быть, кто-то и пытается сразу учитывать эти скачки, коррелировать цены.

Если рынок растет, мы не можем все время быть в демпинге, иначе будет очень большой спрос, но будет маленькая прибыль. Производитель берет на себя расходы, снижая планку своей прибыли».

Впрочем, количество салонов красоты в стране в последнее время растет. Как рассказали “Ъ FM” в «Яндекс Картах», в Москве и Подмосковье за прошлый год число организаций увеличилось на 13%, а только в январе 2025-го открылось несколько сотен новых точек. Но поток клиентов действительно уводят частные мастера, работающие на дому. А демпинговавшие прежде салоны уже не могут себе этого позволить, рассказывает владелец салона Just Beauty Studio Маргарита Парчевская: «Мы удерживали цены осенью в связи с тем, что и курс подрос, и у поставщиков цены, соответственно, выросли. Было изменение налоговой ставки, поэтому уже невозможно удерживать цены. Делаем это настолько, насколько можем. Рано или поздно мы придем к плановому повышению на 5-7%.

Не думаю, что будет спад спроса. Надо перестраиваться. Возможно, где-то идти на компромиссы, процедуру делать меньше по времени, цену оставлять прежнюю, но так, чтобы клиентам было более или менее комфортно. Пришлось пересмотреть прайс на косметическую продукцию в розницу. От каких-то очень дорогих материалов мы отказываемся, больше смотрим на российского производителя. То же касается оборудования. Отечественные аппараты стоят дешевле, центры по техобслуживанию находятся в России, никаких проблем ремонт не составляет».

По оценкам игроков рынка, средний чек в январе превысил 18 тыс. руб. Частные мастера тоже повышали цены, но их индексация в два раза меньше. Ранее “Ъ FM” сообщал о просадке сегмента маникюра: осенью он терял до 20% прибыли, а в нынешнем году аналитики предрекают волну закрытий таких точек. Это не единственный формат, который теперь под угрозой, считает основатель сети салонов красоты «Персона» и президент ассоциации профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов: «Теряют прибыль крупные моносалоны: ногтевые, лазерные. Они остановились, крупное падение — это на 15%, при этом на 30% выросли частные мастера. Государство поддерживает самозанятых, они уходят из салонов красоты, растут. Кто из самозанятых прорывается в мини-салоны — тоже растут. Это прямо заметный тренд, когда мастер преодолел выручку в 300-400 тыс. руб., он идет, например, в коворкинг.

Потребитель меняется, и потребителю очень интересно делать все в одном месте. Плюс продолжают расти сети, потому что у них отработанная бизнес-модель».

Как отмечают игроки рынка, города-миллионники развиваются не равномерно. Например, растет количество салонов в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани. А в Челябинске, Ростове, Омске, Воронеже и Уфе показатель, наоборот, падает.

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Анжела Гаплевская