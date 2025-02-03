Жить стало красивее

Предприниматели, работающие в бьюти-индустрии, заметив увеличение спроса на свои услуги, стали активнее открывать новые салоны красоты. Результатом этого стал рост за последний год по всей России таких заведений на 15,7%, до 76,1 тыс. На статистику повлиял также выход надомных мастеров из серой зоны: они все чаще стали арендовать кабинеты, коворкинги и даже открывать свои салоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К началу января 2025 года число салонов красоты по всей России достигло 76,1 тыс., что на 15,7% больше год к году, подсчитали в сервисе «Яндекс Карты» по запросу “Ъ”. Положительная динамика была зафиксирована во всех городах-миллионниках. Наиболее заметно количество таких точек выросло в Самаре — на 32,6% год к году, до 813, в Перми — на 31,4%, до 741 и в Краснодаре — на 27,5%, почти до 2 тыс., уточнили аналитики. В Москве и Санкт-Петербурге рост был на уровне 12,2%, до 9,2 тыс. и на 16,2%, до 4,1 тыс. соответственно. На долю всех 16 городов-миллионников приходится 35% работающих в стране салонов красоты.

Число салонов красоты в городах-миллионниках России к январю 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество объектов, в тыс. штук Изенение год к году (%) Москва 9,15 12,2 Санкт-Петербург 4,05 16,2 Новосибирск 1,23 15,8 Екатеринбург 1,23 10,7 Казань 0,955 21,5 Нижний Новгород 0,883 14,8 Челябинск 0,709 19,7 Красноярск 0,886 14,5 Самара 0,813 32,6 Уфа 0,664 26,2 Ростов-на-Дону 1,24 22,6 Омск 0,781 19,9 Краснодар 1,98 27,5 Воронеж 0,725 12,6 Волгоград 0,599 20,2 Пермь 0,741 31,4 Открыть в новом окне Источник: данные «Яндекс Карт».

Сети «Пальчики», «Фейсолоджи» и «Шевелюр», по словам их управляющего партнера Антона Дерконоса, в 2024 году открыли больше салонов, чем в прошлом, и не закрыли ни одной точки. Основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов, ссылаясь на данные сервиса записи Yclients, говорит, что в прошлом году количество салонов по всей стране выросло на 20% год к году.

Специалисты, которые раньше работали по найму в салонах, стали уходить от такого формата и открывать свои кабинеты или брать в аренду место в бьюти-коворкингах, поясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее мнению, общее количество специалистов не увеличивается, но происходит некое «дробление» — они уходят из салонов, забирая с собой клиентскую базу. Мастера стали перерегистрироваться как самозанятые и ИП, добавляет президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова.

По данным Игоря Стоянова, в 2024 году число частных мастеров, работающих в отдельных кабинетах и коворкингах, выросло значительно. Таких специалистов стало на 28% больше год к году — 9,3 тыс. Количество сетевых салонов увеличилось на 22%, до 11,1 тыс., малых моносалонов — на 17%, до 15,7 тыс., крупных моносалонов — на 13%, до 3,8 тыс.

Кроме того, ряд частных мастеров, работающих на дому, переходят из нелегальной надомной практики на работу в салоны, отмечает Антон Дерконос. После блокировки Instagram (принадлежит признанной ведущей экстремистскую деятельность и запрещенной в РФ Meta) специалистам, работающим на дому, становится все сложнее рекламировать свои услуги и удерживать клиентов, отмечает руководитель салона Celebrity Яна Яковлева.

Число новых заведений также растет из-за увеличения спроса на бьюти-услуги: посещаемость после кризисов восстановилась, говорит Антон Дерконос. В минувшем году индустрия красоты и здоровья стала одним из ключевых драйверов роста сферы услуг, подтверждают эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам компании, в 2024 году число покупок в бьюти-точках по всей России выросло на 14% год к году, в частности, в Москве — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 5%, в Краснодаре — на 12%. Средний чек на такие услуги в целом по стране вырос на 10%, до 1,8 тыс. руб., уточняют аналитики. Это сопоставимо с показателями инфляции, которая, по данным Росстата, в прошлом году составила 9,5%.

Антон Дерконос уверен, что увеличение интереса к бьюти-услугам будет способствовать новым открытиям салонов в 2025 году. Но в Москве и Санкт-Петербурге динамика будет ниже из-за насыщенности рынков, добавляет он. Основатель сети барбершопов TopGun Алексей Локонцев, напротив, уверен, что будет много закрытий салонов в первую очередь неопытными предпринимателями и даже запуски крупными сетями не смогут улучшить статистику. Уже сейчас на продажу выставлено большое число бьюти-точек, резюмирует Яна Яковлева.

Дарья Андрианова