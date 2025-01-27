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Коммерсантъ FM
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МИД: в РФ приветствуют успешные выборы в Белоруссии и осуждают критику Запада

В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Белоруссии и осуждают заявления официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и отдельных западных стран относительно итогов голосования. С таким заявлением выступили в МИД РФ после оглашения ЦИК Белоруссии предварительных результатов выборов президента, согласно которым на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко.

Пресс-конференция ЦИК Белоруссии по итогам выборов президента

Пресс-конференция ЦИК Белоруссии по итогам выборов президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пресс-конференция ЦИК Белоруссии по итогам выборов президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«МИД России твердо настроен на продолжение товарищеского взаимодействия с белорусскими коллегами, взаимной поддержки и плотной координации на международной арене в соответствии с Программой согласованных действий в области внешней политики государств--участников Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы»,— говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в Москве «осуждают голословные и предвзятые заявления официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и отдельных западных стран, пытающихся подавать прошедшие выборы как фиктивные и недействительные». Как пояснили в министерстве, РФ придерживается позиции, согласно которой «нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования».

По предварительным данным, оглашенным главой Центризбиркома Белоруссии Игорем Карпенко сегодня, 27 января, Александр Лукашенко получил голоса 86,82% избирателей. Явка составила 85,6%. При этом голосование прошло без участия западных наблюдателей и участков за рубежом.

Подробнее о том, как проходили выборы в Белоруссии,— в материале «Ъ» «Главнокомандующий белорусским фронтом».

Анастасия Домбицкая

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