Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках электрического скутера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzuki Фото: Suzuki

Компания Suzuki представила первый в истории марки полностью электрический скутер. За исключением отдельных теплых регионов, у нас в стране подобного рода транспорт, конечно же, считается сезонным, однако двухколесная техника от японской компании всегда была популярна.

Suzuki e-Access оснащен электромотором, который развивает мощность 5,6 л. с. и способен разогнать скутер до 70 км/ч. На одном заряде аккумулятора можно проехать до 85 км. Заряжается батарея довольно долго — от 0% до 80% за 4,5 часа. Зато заряжать ее можно от бытовой розетки. У скутера светодиодная оптика, цветная приборная панель, к которой можно подключать смартфон — словом, вся сопутствующая техника под стать трендовой силовой установке.

Suzuki e-Access официально представили на автомобильной выставке в Нью-Дели. Место это было выбрано не только потому, что в самой большой по численности населения стране значительная часть этого населения передвигается на двух колесах. Дело в том, что для компании Suzuki индийский рынок не менее важен, чем домашний. Тиражи как автомобилей, так и мототехники огромны. Suzuki e-Access и производиться будет тоже в Индии, а после начала продаж на внутреннем рынке отправится покорять сначала Европу, а потом, возможно, и Японию.

Это кстати, будет не первый случай, когда на японском рынке продаются Suzuki, сделанные в Индии. Тоже на прошлой неделе было объявлено, что на автомобильном рынке Японии будет продаваться пятидверный Jimny. Такая версия культового внедорожника имеет колесную базу всего на 34 см длиннее, зато за счет этой прибавки автомобиль стал гораздо комфортнее. Теперь у него полноценный второй ряд сидений, к которым ведут свои двери, и какой-никакой багажник — у трехдверки это была фактически щель позади спинки второго ряда. Кстати, пятидверный Jimny окольными путями попадает и на российский рынок. Правда, стоит он у нас в районе 4,4 млн руб. — это в 2,5 раза дороже, чем в Японии, куда его тоже привезут из Индии.

Дмитрий Гронский