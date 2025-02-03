На строительство университетских кампусов выделят 670 млрд рублей

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что на создание университетских кампусов мирового уровня в ближайшие десять лет будет выделено 670 млрд руб., из них 240 млрд руб. составляют внебюджетные средства. Согласно поручению президента, к 2030 году в России должны быть построены 25 современных университетских кампусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных кадров и повышение привлекательности образования в России для иностранных студентов. В феврале 2024 года проект был расширен до 40 кампусов к 2026 году. Тогда Владимир Путин говорил, что на эти цели будет выделено 400 млрд руб.

На сегодняшний день в рамках проекта уже открыты объекты первой очереди — кампуса НГУ и новые корпуса МГТУ имени Баумана, говорится в сообщении правительства. В 2025 году должны открыться кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге, объекты в Уфе и Калининграде, жилые корпуса в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде.

Полина Мотызлевская