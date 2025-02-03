Уволен обвиняемый в злоупотреблениях глава курской корпорации развития

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве линий обороны на границе с Украиной Владимир Лукин уволен с поста генерального директора АО «Корпорация развития Курской области». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что представление с предложением уволить директора корпорации в связи с утратой доверия поступило от прокурора региона Алексея Цуканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лукин

Фото: Пресс-центр АО «КРКО» Владимир Лукин

Фото: Пресс-центр АО «КРКО»

С конца прошлого года Владимир Лукин находится под стражей. Ранее он по настоянию врио губернатора был отстранен от занимаемой должности. Его место занял сотрудник корпорации Александр Бережной.

Владимиру Лукину и его бывшим заместителям Игорю Грабину и Снежане Мартьяновой вменяется в вину участие в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство линий обороны на границе. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб.

После задержания топ-менеджеров корпорации Генпрокуратура предъявила им и работавшим с ними по госконтрактам бизнесменам иск о взыскании более 3,2 млрд руб. Эти деньги, по мнению надзора, были присвоены при строительстве линий обороны.

Подробнее об этом деле «Ъ» писал в материале «На границе нашли злоупотребления».

Сергей Толмачев, Воронеж