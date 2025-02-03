Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уволен обвиняемый в злоупотреблениях глава курской корпорации развития

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве линий обороны на границе с Украиной Владимир Лукин уволен с поста генерального директора АО «Корпорация развития Курской области». Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что представление с предложением уволить директора корпорации в связи с утратой доверия поступило от прокурора региона Алексея Цуканова.

Владимир Лукин

Владимир Лукин

Фото: Пресс-центр АО «КРКО»

Владимир Лукин

Фото: Пресс-центр АО «КРКО»

С конца прошлого года Владимир Лукин находится под стражей. Ранее он по настоянию врио губернатора был отстранен от занимаемой должности. Его место занял сотрудник корпорации Александр Бережной.

Владимиру Лукину и его бывшим заместителям Игорю Грабину и Снежане Мартьяновой вменяется в вину участие в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство линий обороны на границе. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб.

После задержания топ-менеджеров корпорации Генпрокуратура предъявила им и работавшим с ними по госконтрактам бизнесменам иск о взыскании более 3,2 млрд руб. Эти деньги, по мнению надзора, были присвоены при строительстве линий обороны.

Подробнее об этом деле «Ъ» писал в материале «На границе нашли злоупотребления».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...