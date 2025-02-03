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Хабаровский край закупит у нижегородского «Галса» два судна на воздушной подушке

Нижегородское ООО «Галс» построит два судна на воздушной подушке «Спутник 12» для Хабаровского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Николаевского муниципального района Николай Леонов.

По его словам, сумма контракта составляет 25 млн руб. Суда планируется использовать для пассажиров в низовьях реки Амур. По условиям контракта, оно должно проходить по всем видам водной поверхности, мелководью и льду при температурах от минус 35°С до плюс 35°С.

«Спутник 12» должен вмещать одного судоводителя и 11 пассажиров. Его грузоподъемность 1,2 т. Срок поставки судов в течение 110 рабочих дней со дня заключения контракта.

Андрей Репин

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