«Нижегородская областная фармация» требует с детской больницы 151 млн рублей

Госпредприятие региона «Нижегородская областная фармация» (НОФ), занимающееся поставкой лекарств, подало иск к госучреждению «Нижегородская областная детская клиническая больница» на 150,8 млн руб. Об этом говорится в карточке дела на сайте арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск поступил 31 января 2025 года. В тот же день НОФ подала еще два иска к государственным больницам — клинической больнице №10 Канавинского района (на 6,7 млн руб.) и к Гагинской центральной районной больнице (на 2,9 млн руб.).

К детской областной больнице НОФ подает иск не первый раз. В сентябре 2024 года она требовала взыскать 258,6 млн руб., но в декабре дело прекратили из-за отзыва иска. В судебном определении указано также, что истец просил рассмотреть дело в закрытом заседании, однако суд оснований для этого не нашел.

В январе 2025 года по иску НОФ с детской городской больницы №1 Приокского района Нижнего Новгорода взыскали 20,3 млн руб. долга и 4,5 млн руб. пени за контракт на поставку лекарств и медицинских изделий.

Задолженность госбольниц перед НОФ достигла почти 2 млрд руб. Подробнее об этом в материале «Ъ-Приволжье» «Больницы скатываются в долговую яму».

Ирина Швецова