Больницы скатываются в долговую яму

В заксобрании Нижегородской области оценят ситуацию с просроченной кредиторской задолженностью больниц. В целом она достигла почти 2 млрд руб. Государственный поставщик лекарств и медицинских изделий «Нижегородская областная фармация» начал активную работу по взысканию задолженности. Поставщик выиграл ряд судебных дел и планирует подать иски еще к полусотне лечебных учреждений, не исключая, что привлекут региональный минздрав по просроченным обязательствам. Минздрав может снять с должностей нескольких главных врачей наиболее проштрафившихся больниц. Однако некоторые депутаты считают, что наказывать главврачей за накопленные долги бессмысленно — надо системно разбираться в проблеме недофинансирования здравоохранения, тарифах ТФОМС и работе страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская медицина задолжала крупные суммы за препараты, расходники и лечение пациентов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская медицина задолжала крупные суммы за препараты, расходники и лечение пациентов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по социальным вопросам намерен разобраться в росте долговой нагрузки нижегородских больниц. По словам депутата и главврача Нижегородского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломона Апояна, экспертный совет в начале февраля обсудит эту проблему, чтобы найти пути ее решения.

«Вопрос с причинами образования просроченной задолженности многогранный. На мой взгляд, надо в первую очередь разбираться в финансировании лечебных учреждений и взаимодействии со страховыми компаниями, работающими в системе ОМС», — отметил он.

В минздраве Нижегородской области не ответили на запрос «Ъ-Приволжье». Однако комитет выяснил, что по состоянию на ноябрь прошлого года общая кредиторская задолженность больниц за счет средств ОМС составила 4,7 млрд руб., из них просроченная достигла 1,986 млрд. Отвечая на депутатский запрос, заместитель министра Светлана Кочкина назвала основные причины роста просроченных долгов: действующие тарифы ТФОМС не покрывают фактических расходов больниц, не выполнены плановые объемы оказания медпомощи застрахованным нижегородцам по областной программе ОМС, а страховые компании отклоняют счета-реестры в случае превышения объемов.

Также влияет общая инфляция с удорожанием стоимости медикаментов, продуктов питания и коммунальных услуг и необходимость индексировать медикам зарплаты по указу президента.

Осенью прошлого года госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) начало активную судебную работу по взысканию просроченной задолженности с двух десятков лечебных учреждений Нижнего Новгорода, Дзержинска и райцентров. Как следует из картотеки арбитражных судов, в январе большая часть исков на сумму свыше 145 млн руб. была удовлетворена. Кроме задолженностей за лекарства и медизделия, региональный поставщик взыскивает пени и проценты по день фактического погашения долга. По словам гендиректора НОФ Павла Ястребова, он отвечает за финансовую стабильность предприятия и обязан взыскивать просроченные долги контрагентов.

«Больницы в судах признают наличие задолженности по договорам и актам. Мы готовим иски еще к 52 лечебным учреждениям. Ведем сейчас переговоры с областным минздравом, потому что, получив исполнительные листы, мы будем вынуждены обратиться к нему как учредителю» , — рассказал Павел Ястребов.

Близкие к сфере здравоохранения источники утверждают, что облминздрав может уволить главврачей пяти нижегородских больниц, в которых сложилась наиболее критическая ситуация с просроченной задолженностью. Возможность таких кадровых выводов якобы прозвучала в ходе недавнего ведомственного совещания по ВКС.

По мнению руководителя фракции КПРФ в заксобрании Романа Кабешева, наказывать главврачей бессмысленно. «Они и так замордованы донельзя. До маразма доходит — с главврача спрашивают за дорожающий бензин для машин скорой помощи, а его ли это дело? Задача медиков — людей лечить. Проблема в том, что наше здравоохранение в целом сильно недофинансировано. Когда в период ковида было повышенное внимание и финансирование со стороны государства, просроченная кредиторская задолженность нижегородских больниц снижалась до 300–400 млн руб. в год, а сейчас она — 2 млрд. Надо больший процент ВВП вкладывать в здравоохранение и уходить от страховой модели. Мы переняли западный образец страховой медицины, но она не работает, когда у людей нет накоплений. В США уже идет ее крах, там десятки миллионов людей не могут позволить себе качественную медстраховку», — отметил депутат Кабешев.

Кстати, в декабре прошлого года должность директора ТФОМС Нижегородской области покинула Светлана Ермолова. Неизвестно, связана ли эта отставка с недостаточными тарифами территориального фонда и долгами больниц или это плановая ротация.

Новый директор ТФОМС пока не назначен, в заксобрании также хотят видеть представителей фонда участниками экспертизы сложившейся ситуации.

Роман Кряжев