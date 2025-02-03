В Сочи третий этап Кубка Кубани по парусному спорту пройдет в феврале

С 6 по 9 февраля в Сочи состоится третий этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В мероприятии будут участвовать 18 экипажей, представляющих 90 яхтсменов со всей страны. Среди них будет местная команда «Сочи Сейлинг тим».

В первый день турнира пройдет тренировка. При подходящих ветровых условиях в оставшиеся три дня проведут 12 гонок.

Участники соревнований будут представлять различные уровни подготовки — от мастеров спорта до новичков-любителей. Правила соревнований допускают наличие не более двух профессиональных яхтсменов в каждом экипаже.

Четвертый и пятый этапы зимней серии регат Кубка Краснодарского края должны пройти на курорте в марте и апреле.

Мария Удовик