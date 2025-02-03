В Ростовской области реализуют девять инвестпроектов на 85 млрд рублей

В 2025 году в Ростовской области планируют реализовать девять инвестиционных проектов, связанных с развитием новых отраслей промышленности, на общую сумму 85 млрд руб. Об этом сообщает врио губернатора региона Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Налоговые отчисления новых предприятий составят 6 млрд руб. ежегодно, что позволит решать проблемные вопросы в различных сферах и районах области.

В ближайшее время компания «Бештау» введет в строй завод по производству компьютерной техники. Также в регионе строится завод по выпуску гражданских беспилотников «Робоавиа». Предприятия создадут около 2 тыс. рабочих мест.

Также врио губернатора отметил, что в конце 2024 года в Ростовской области был создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. В ближайших планах – подать заявки на получение федерального софинансирования.

Ева Китаева