Трамп заявил о приостановке помощи ЮАР из-за закона о конфискации земли

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансовой помощи ЮАР, пока в стране действует закон о праве государства изымать землю без компенсации ее владельцу. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о готовности обсудить с американской администрацией земельную реформу и другие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«ЮАР конфискует землю и относится к некоторым категориям граждан очень плохо. США этого не потерпят, мы будем действовать. Также я прекращаю все дальнейшее финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено расследование этой ситуации»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Ситуацию в ЮАР он охарактеризовал как «массовое нарушение прав человека».

«Недавно принятый закон об экспроприации — это не инструмент конфискации, а конституционно предписанный юридический процесс, который обеспечивает публичный доступ к земле на равноправной и справедливой основе. Мы с нетерпением ждем взаимодействия с администрацией Трампа по нашей политике земельной реформы и вопросам, представляющим двусторонний интерес»,— написал Сирил Рамафоса в соцсети Х.

В январе Сирил Рамафоса подписал закон, cогласно которому правительство при определенных обстоятельствах может экспроприировать земельное имущество в общественных интересах, при этом предложив владельцу «нулевую компенсацию». Власти поясняли, что инициатива не разрешает изымать землю произвольным образом и в любом случае потребуется согласие владельца. На сегодняшний день существенная часть сельскохозяйственных угодий в ЮАР по-прежнему принадлежит белым.

Лусине Баласян