Нелегалов мотивируют депортацией

670 тыс. мигрантов могут депортировать из России. Именно столько иностранцев находятся на территории страны нелегально, по данным МВД. При этом, как отметил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, более половины из них — женщины и дети. До 30 апреля для нелегалов действует амнистия. Режим подразумевает, что мигранты, которые официально не зарегистрировали свое пребывание и не совершили никаких правонарушений, получают отсрочку для оформления документов. Начиная с мая, их начнут депортировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для российской экономики подобная потеря будет очень ощутима, говорит замгендиректора портала «Работа.ру» Александр Ветерков: «Если это 600 тыс. человек и более, то это будет очень ощутимо для экономики и предприятий, которые работают с массовым сегментом, это вакансии, для которых не требуется существенной подготовки. На рынке труда в настоящий момент мы видим яркую нехватку кандидатов практически по всем отраслям и специальностям, особенно там, где не требуется какой-то специфический опыт, то есть нужны комплектовщики, курьеры, грузчики, строители, рабочие, которых можно обучить.

Поэтому потенциально отъезд значимого числа мигрантов может затронуть работодателей, и с большой долей вероятности реально затронет.

Можно ли их заменить? Безусловно, можно, но скорее это будет замена не постоянными сотрудниками, а возможность дать подработку или временную занятость тем сотрудникам, которые работают сейчас на аналогичных должностях на других предприятиях. Подработка все-таки сейчас достаточно востребована среди россиян, но компаниям придется переплатить. Первое — многие россияне не хотят работать на таких позициях. Второе — возможно, многие в настоящий момент уже где-то работают, и эта подработка будет пересекаться с их текущей работой по времени».

С 5 февраля вступит в силу упрощенный режим высылки нелегальных мигрантов. Решение о депортации смогут принимать сотрудники полиции. Ранее этими вопросами занимался суд. Иностранцев без необходимых документов будут вносить в специальный реестр, после этого им запретят свободно перемещаться по стране, вступать в брак, приобретать жилье, машины и брать кредиты.

Подобные ужесточения должны мотивировать мигрантов легализоваться, по крайней мере, в наиболее востребованных отраслях, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Количество мигрантов, приезжающих в РФ из традиционных регионов, сокращается, но в первую очередь это даже не влияние ужесточения политики регистрации, а экономические события. Соотношение курса рубля к доллару делает невыгодной работу в России, поэтому альтернативные маршруты мигрантов из Средней Азии — это Ближний Восток, Европа, причем и Восточная, и Центральная, и Западная, конечно, Южная Корея и Китай.

Скорее всего, если ситуация останется такой, наиболее квалифицированные специалисты будут находить себе занятость именно в этих регионах. Что касается влияния ужесточения, этой темой надо было заниматься еще лет 15-20 назад. Те лица, которые приезжают сюда по туристическим маршрутам, дестабилизируют рынок труда, предлагают более дешевую рабочую силу, при этом не платят ни копейки в наш бюджет. Это, конечно, плохо для экономики, поэтому это ужесточение требований будет иметь двузначное влияние, с одной стороны, более прозрачные отношения с работодателем, выполнение обязательств по уплате налогов и безопасности, но, с другой стороны, это повышение ответственности самих мигрантов.

Потеря рабочей силы в первую очередь скажется на сферах строительства, обслуживания в области торговли, общественного питания, доставки, транспорта, домашнего ухода. Но поскольку это достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, выгода будет обоюдная, то есть это не должно, сильно сказаться, потому что мигранты захотят регистрироваться».

Согласно новым правилам, за предоставление каких-либо услуг нелегальным мигрантам россиянам будут грозить штрафы. До 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для компаний. По мнению собеседников “Ъ FM”, под угрозой могут оказаться работодатели, врачи, образовательные учреждения и арендодатели.

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Ульяна Горелова