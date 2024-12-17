МОТ переучла мигрантов

Роль трудовой миграции на мировом рынке труда растет. Как следует из нового доклада Международной организации труда (МОТ), по итогам 2022 года (последние данные) размер глобальной трудовой миграции составлял 167,7 млн человек. Это, с одной стороны, делает ее важным источником компетенций для многих стран, с другой — создает проблемы с интеграцией приехавших в национальные рынки труда, требуя от правительств новых подходов к регулированию трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чтобы иностранные работники могли работать на национальных рынках труда максимально продуктивно, правительствам необходимо развивать гибкое регулирование процессов трудоустройства, делает вывод МОТ в докладе «Глобальные оценки международной миграции».

По оценке организации, в 2022 году насчитывалось 167,7 млн трудовых мигрантов. Из них 102,7 млн это мужчины и 64,9 млн — женщины. По сравнению с показателем, зафиксированным в 2013 году, численность таких мигрантов выросла более чем на 30 млн человек. Наиболее активно, как отмечают авторы доклада, показатель рос до 2019 года, до начала пандемии. Далее из-за введения различных противоэпидемических ограничений объемы международной трудовой миграции значительно сократились.

Большинство приехавших на заработки, по оценкам МОТ, было сосредоточено в странах с высоким уровнем дохода — 68,4% от общего числа (114,7 млн человек). В страны с уровнем дохода выше среднего приехало 17,4% (29,2 млн) мигрантов. В результате большинство мигрантов в составе рабочей силы было сконцентрировано в странах Северной, Южной и Западной Европы, Северной Америки и в арабских государствах. Доля мигрантов в рабочей силе, проживающей в названных частях Европы, увеличилась с 22,5% в 2013 году до 23,3% в 2022-м.

Из общего числа приехавших 155,6 млн были в итоге трудоустроены, а 12,1 млн были безработными. В среднем уровень безработицы среди мигрантов был выше, чем среди местных жителей — 7,2% против 5,2%, а среди женщин-мигрантов (8,7%) он был выше, чем среди мигрантов-мужчин (6,2%). В последнем случае это неравенство может быть вызвано такими факторами, как языковый барьер, непризнанная квалификация, дискриминация, ограниченные возможности ухода за детьми и гендерные ожидания, которые ограничивают возможности трудоустройства женщин на определенные виды работ.

С учетом более высокого уровня безработицы среди мигрантов исследователи МОТ призывают правительства стран, принимающих основные потоки иностранной рабочей силы, лучше адаптировать таких работников к национальным рынкам труда. Это может быть достигнуто с помощью реформирования дискриминационного законодательства, создающего дополнительные преференции при устройстве на работу местным жителям. Альтернативный путь — создание специальных институтов адаптации мигрантов.

Россия, как известно, является крупнейшим центром для трудовой миграции на постсоветском пространстве, хотя ее объем за последние годы несколько сократился. В 2023 году число трудовых мигрантов на российском рынке составило около 3,5 млн человек — это почти на 1 млн ниже допандемийного показателя 2019 года. Основные «поставщики» иностранных работников в Россию — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Больше половины всех поставленных на миграционный учет с целью «Работа» (до 60%) иностранцев приезжают работать в Москву, Санкт-Петербург и окружающие их области. В перспективе, вероятно, численность приезжающих в РФ работать продолжит сокращаться: в последний год правительство поддержало несколько инициатив (от внедрения организованного набора до ужесточения требований к экзамену по русскому языку), которые сделают Россию менее конкурентоспособным рынком труда по сравнению, к примеру, с Турцией или странами Евросоюза.

Анастасия Мануйлова