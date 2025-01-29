Компании Петербурга стали на 13% чаще предлагать зарплаты свыше 156 тыс. рублей

Петербургские работодатели стали чаще предлагать потенциальным сотрудникам доход свыше 156 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru, изучившие рынок труда Северной столицы. Результаты исследования были опубликованы пресс-службой платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса, средний доход жителя города на сегодняшний день составляет 82,4 тыс. рублей. За год зарплатные предложения в Петербурге увеличились на 13%.

«В свою очередь доход более 156 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали также на 13% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 156 тыс.)»,— говорится в сообщении.

Помимо этого, эксперты платформы составили список самых высокооплачиваемых позиций по итогам января. В этот перечень вошли объявления по поиску автослесаря (до 250 тыс. рублей на руки), шеф-повара (до 250 тыс. руб. на руки) и разнорабочего на склад мягких игрушек (до 287 тыс. руб. на руки).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 50% петербургских компаний планируют расширить штат в текущем году.

Дарья Астанина