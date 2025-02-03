Сочинская компания будет строить автомост из РФ в КНДР

Правительство РФ определило сочинское ООО «ТоннельЮжСтрой» исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная. Автомобильный мост из РФ в КНДР компания должна будет построить до 31 декабря 2026 года, обратил внимание «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Распоряжение о назначении компании исполнителем за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что сочинская компания определена единственным подрядчиком ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе» в 2025–2026 годах в рамках строительства мостового перехода.

«ТоннельЮжСтрой» может привлечь к выполнению работ субподрядчиков и соисполнителей. При этом компания должна лично осуществить не менее 60% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТоннельЮжСтрой» зарегистрировано в Сочи в 2014 году. Руководитель компании — Сергей Соболев, бенефициар — Евгений Бирюков. Основной вид деятельности компании — строительство мостов и тоннелей. За 2023 год компания заработала 10,7 млн руб. и получила 52,5 млн руб. убытка.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне минувшего года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Вячеслав Рыжков