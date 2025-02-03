Северная Корея обвинила Госдеп США в политической провокации

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи осудили высказывания нового госсекретаря США Марко Рубио, который ранее назвал КНДР страной-изгоем, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Как считают в северокорейском ведомстве, слова и действия господина Рубио «направлены на нанесение ущерба имиджу суверенного государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ

«Министерство иностранных дел КНДР расценивает враждебные слова и действия госсекретаря США, которые направлены на нанесение ущерба имиджу суверенного государства, как серьезную политическую провокацию, которая полностью противоречит международно-правовым принципам уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, и решительно осуждает и отвергает их»,— говорится в сообщении МИДа.

В северокорейском ведомстве отметили, что высказывания госсекретаря США «не представляют ничего нового» в свете «врожденной антипатии» США к КНДР. И заверили, что они «в очередной раз подтвердили враждебность политики США по отношению к КНДР». «Не выдерживающие критики и иррациональные высказывания Рубио лишь наглядно демонстрируют неверный взгляд новой администрации США на Северную Корею и никоим образом не помогут продвижению национальных интересов США, о котором он говорит»,— подчеркнули в МИД КНДР.

30 января в программе The Megyn Kelly Show Марко Рубио, рассуждая о внешнеполитических вызовах, назвал Северную Корею и Иран государствами-изгоями. «Сейчас мы сталкиваемся с этим (появлением новых сил на геополитической карте мира.— "Ъ") в отношениях с Китаем и в некоторой мере с Россией, потом придется иметь дело с государствами-изгоями, такими как Иран и Северная Корея»,— сказал господин Рубио.

Подробнее о новом госсекретаре США — в профайле «Ъ».

Анастасия Домбицкая