Премьер Японии извинился за слова чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба публично извинился за высказывания двух японских чиновников об организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Премьер счел эти высказывания халатными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

В январе в Токио прошел симпозиум, на котором обсуждали выбор места для утилизации радиоактивных отходов с японских АЭС. Один из гостей предложил договориться с РФ о передаче японской стороне четырех Курильских островов на условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов. Члены Японской организации по управлению ядерными отходами и Управления природных ресурсов и энергетики Японии положительно оценили идею. Позднее чиновники извинились свои слова.

«Такого (высказывания.— "Ъ") не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения»,— сказал господин Исиба во время выступления в парламенте (цитата по ТАСС).

После того как Япония присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 года, Россия отказалась от переговоров о статусе Курильских островов и заключения мирного договора. Также был отменен безвизовый режим для японцев, посещавших Курилы. В 2023 году Япония впервые с 2003-го назвала Южные Курилы незаконно оккупированными.

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