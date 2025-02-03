Times: ЕС планирует пересмотреть Конвенцию ООН по беженцам

Евросоюз (ЕС) разрабатывает план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года, сообщает The Times со ссылкой на документ. Упомянутая конвенция закрепила основополагающий принцип невыдворения беженца в страну, где он может столкнуться с серьезными угрозами его жизни или свободе.

По данным издания, все больше стран ЕС соглашаются, что данная конвенция больше не соответствует своему назначению. «Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня»,— говорится в дипломатическом документе ЕС.

Конвенция была подписана 144 странами. Она определяет правовые обязательства стран, закрепленные в принципе невысылки: это значит, что ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где что-то угрожает его жизни или свободе. Однако этот принцип все чаще ставится под сомнение, потому что за последнее десятилетие страны Европы столкнулись с трудностями при рассмотрении миллионов заявлений о предоставлении статуса беженца и возвращении лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, отмечает газета.

В декабре 2024 года после смены власти в Сирии европейские страны стали приостанавливать процесс приема заявлений сирийских беженцев на убежище. Некоторые из них вроде Австрии, на территории которой нашло пристанище около 87 тыс. сирийцев, уже распорядились пересмотреть даже те заявления о предоставлении убежища, которые давно были одобрены.

Подробности — в материале «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».