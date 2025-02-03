Министр по делам молодежи Якутии тяжело ранен на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Контракт на службу господин Шамаев заключил в сентябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Шамаев

Фото: @kirill_bychkov_yakutia Петр Шамаев

Фото: @kirill_bychkov_yakutia

«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву»,— написал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков в своем Telegram-канале. Другие подробности он не привел.

Петру Шамаеву 39 лет. В 2009 году окончил Якутский госуниверситет. С 2012 по 2018 год работал в этом же учреждении, а с 2018-го стал референтом департамента внутренней политики главы региона и правительства. В 2020 году он ушел с этого поста, а в 2021-м занял должность республиканского министра по делам молодежи. Трудовой контракт с господином Шамаевым был приостановлен в сентябре 2024 года. Исполняющим обязанности министра стал Игорь Юргин, который также служил на СВО и стал Героем России.

Отправившись на СВО, Петр Шамаев начал публиковать в Telegram-канал заметки о фронтовой жизни. В последнем посте от 29 января он писал, что планирует скоро вернуться в Якутию: «Скоро домой, там наконец-то наемся домашней еды!» Во время службы у него родилась младшая дочь.