Россельхозцентр предупредил о риске нашествия саранчи на Кубани
Федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе включил Краснодарский край в перечень регионов с максимальным риском нашествия саранчи в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Основной причиной возможного появления вредителей стала аномально теплая зима. Эксперты заявляют, что многоядные насекомые способны уничтожить значительную часть посевов, что может привести к экономическим потерям. Для противодействия угрозе планируют сформировать спецотряды.
Как отметил директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько, ведомство проводит фитосанитарный мониторинг саранчовых и других вредных организмов на территории России. Для защиты урожая применяют комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты.
Краснодарскому краю также угрожают нашествия лугового мотылька и мышевидных грызунов. По оценке Россельхозцентра, в 2025 году ожидается сложная фитосанитарная ситуация.
В 2024 году в зону риска входили 14 регионов России, включая: Воронежскую, Ульяновскую, Оренбургскую, Астраханскую, Челябинскую, Новосибирскую области, Калмыкию, Адыгею, Чечню, Башкортостан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию — Аланию и Алтайский край.