Опознаны 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Власти обнаружили и опознали останки 55 из 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщил глава департамента противопожарной охраны и медицинской помощи города Джон Донелли. Сегодня, 3 февраля, планируется начать подъем обломков самолета, передает AP.

Уточняется, что задействованные в поисках водолазы и спасатели придерживаются строгих протоколов — в частности, они обязаны прекращать перемещение обломков в случае обнаружения тела. Один водолаз был доставлен в больницу с гипотермией. Планируется, что части двух воздушных судов, которые потерпели крушение, будут погружены на грузовики и доставлены в ангар для расследования.

29 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, который выполнял учебный полет. Оба судна рухнули в реку. На борту самолета было 64 человека, в вертолете — три человека. Все они погибли. Точные причины ЧП пока не установлены.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».