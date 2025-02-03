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Коммерсантъ FM
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На Камчатке в рабочем кабинете убит директор гостиницы «Петропавловск»

В Петропавловске-Камчатском утром 3 февраля в рабочем кабинете был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов, сообщает издание «Камчатское время».

«Мужчина убит выстрелом, предположительно, из охотничьего самозарядного карабина "Вепрь"»,— сообщил изданию «Камчатка-информ» источник в правоохранительных органах.

Региональная редакция «Аргументов и фактов» сообщила, что мужчина, который стрелял в директора гостиницы, не стал скрываться и был задержан, он — один из владельцев отеля.

Telegram-канал Amur Mash пишет, что задержанный — 66-летний Валерий Трофимов. По данным медиапроекта, он бывший соучредитель гостиничного комплекса.

ГК «Петропавловск» расположен на проспекте Карла Маркса. Согласно открытым данным, учредители — Руслан Кузнецов (с 13 января 2016 года) и Наталья Пестина (с 22 марта 2022 года).

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