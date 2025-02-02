На северо-востоке Москвы горит склад

В 3-м проезде Марьиной Рощи горит склад, сообщило МЧС России. Площадь пожара составляет 150 кв. м.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что огонь распространился на площади 300 кв. м. Внутри здания взрываются баллоны. Информация о пострадавших не поступала. На место прибыли 53 пожарных и 14 единиц техники.

МЧС позже сообщило, что пожар локализован на площади 250 кв. м. На 150 кв. м. обрушилась крыша.

Как пишет ТАСС, в здании горящего склада находится сортировочный центр «Почты России». Там же расположено предприятие по производству гранолы.