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Коммерсантъ FM
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Медики заявили о кризисе в сфере санитарии на фоне боев в ДР Конго

Африканский центр контроля и предотвращения болезней (Africa CDC) заявил, что город Гома на востоке ДР Конго охвачен острым кризисом в сфере санитарии и безопасности. В регионе идут бои между правительственными войсками и повстанцами. 27 января «Движение 23 марта» (М23) заявило о захвате Гомы.

Ситуация в Гоме представляет собой мину замедленного действия. Если мы срочно не примем меры, то рискуем получить эпидемический кризис, сравнимый с коронавирусом»,— сообщил Africa CDC в соцсети X.

В публикации указано, что боевые действия и эпидемии угрожают жизням более 1 млн беженцев из Гомы. Они лишены питьевой воды, канализации и медицинской помощи.

Организация призвала власти стран Африки предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в ДР Конго. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также предупреждала о рисках распространения оспы обезьян, холеры и кори из-за боевых действий в регионе.

По данным ВОЗ, с 26 по 30 января в Гоме погибли 700 человек, ранены 2,8 тыс. жителей. Город с населением 2 млн человек находится под контролем повстанцев М23. Власти ДР Конго обвиняют в поддержке движения Руанду.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

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