Граждане получили бизнес-платежи

В конце прошлого года резко выросло количество переводов через систему быстрых платежей (СБП) от юрлиц в пользу граждан (В2С), одновременно с этим более чем вдвое упал средний чек одной такой трансакции. В ЦБ связывают это с ростом количества кешбэков, которые физлица получают через СБП. Эксперты отмечают, что сервис становится более массовым, указывая, в частности, на платежи от микрофинансовых организаций, а также, возможно, СБП начали использовать онлайн-казино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России за четвертый квартал, количество переводов через СБП от юрлиц в пользу физлиц выросло в 2,5 раза по сравнению с третьим кварталом 2024 года, с 36 млн переводов до 91 млн переводов. Объем переводов вырос незначительно — 409,3 млрд руб. в четвертом квартале против 365 млрд руб. в третьем (12%). Соответственно, средний чек одного такого перевода упал более чем вдвое, с 10 тыс. руб. в третьем квартале до 4,5 тыс. руб. в четвертом, практически вернувшись к уровню первого квартала прошлого года (4,3 тыс. руб.).

В ЦБ объяснили такой рост количества В2С-переводов в первую очередь выплатами кешбэка от юрлиц гражданам.

«С ростом популярности оплаты товаров и услуг через СБП количество операций кешбэк также растет — в четвертом квартале 2024 года с учетом запуска маркетинговых акций с выплатами кешбэка в крупных супермаркетах более половины операций выплат пришлось на кешбэк»,— отметили там.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров считает средний чек в 4,5 тыс. руб. аномально низким.

«Полагаю, что темпы роста количества переводов через СБП в формате В2С в первом квартале текущего года вернутся с небольшим превышением к достигнутым в третьем квартале прошлого года, одновременно вырастет и средний чек не менее чем на 50% к факту четвертого квартала 2024 года»,— говорит он. Роман Прохоров обосновывает это тем, что переводы через СБП формата В2С изначально развивались прежде всего как форма расчетов с самозанятыми, затем в процесс включились стандартные расчеты по зарплате со штатными работниками, из-за чего и стал расти средний чек.

В середине года этот показатель доходил до 10 тыс. руб.

Впрочем, по мнению независимого эксперта Максима Митусова, средний чек в 4–5 тыс. руб. на перевод В2С ближе к реальности для бизнесов, которые наиболее активно используют этот инструмент — МФО, такси, различные платформы. «Думаю, что в дальнейшем мы увидим, что средний размер выплат через СБП так и останется в районе 5 тыс. руб.»,— говорит он. По его словам, средний чек скорее даже будет снижаться, поскольку и ряд других сервисов, например классифайды, постепенно будут наращивать выплаты через СБП, а там средний чек еще ниже.

Что касается роста количества трансакций в четвертом квартале прошлого года, Максим Митусов предполагает, что он напрямую связан с тем, что ряд крупных игроков, или целых рынков, наконец перешли на выплаты через СБП. По мнению Романа Прохорова, рост числа переводов и снижение среднего чека в четвертом квартале могут быть связаны с тем, что в последнее время активно развивается предоставление онлайн-займов МФО через СБП.

Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, 17 июня 2023 года: «Есть ряд финансовых игроков, банков, которые препятствуют развитию СПБ в торгово-сервисной сети, и мы с такими участниками ведем дискуссии, чтобы наш бизнес реально выбирал лучшее для него».

Представители рынка МФО подтверждают эту версию лишь отчасти. Так, финансовый директор компании Webbankir Михаил Акопов отмечает, что доля выдач займов через СБП последний год заметно не поменялась, но так как объемы бизнеса растут, то увеличивается и количество переводов через СБП. «Так, общий объем выдач в четвертом квартале 2024 года вырос на 5% к третьему кварталу и на 43% — к аналогичному периоду 2023 года»,— рассказал он. В СРО «МиР» сообщили, что основные выплаты происходят на карты, поскольку в одном из ведущих банков подключение к получению платежей через СБП достаточно сложный процесс для многих его пользователей. При этом там отмечают: «Если два года назад лишь 10% клиентов МФО были готовы получать платежи через СБП, в прошлом году — 20%, то сейчас мы слышим от МФО оценку в 30% и более от потока получателей займов».

В то же время, по словам источника “Ъ” на платежном рынке, зафиксированный всплеск платежей B2C через СПБ может быть связан с тем, что его начали активно использовать онлайн-казино.

И если это так, то в первом квартале этого года рост числа трансакций продолжится, а ЦБ придется принимать экстренные меры, чтобы отрегулировать сервис В2С.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева