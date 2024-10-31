Малый бизнес осваивает СБП

В третьем квартале этого года впервые в истории снизилось количество переводов от юридических лиц в пользу физлиц через СБП. Одновременно объем этих переводов заметно вырос, в результате чего средний чек впервые преодолел отметку в 10 тыс. руб. Участники рынка отмечают, что это могло быть связано как с выплатой дивидендов, так и изменением технологии выплат кешбэков по картам «Мир». При этом эксперты отмечают, что на этот сегмент пока приходится менее 2% всех переводов через СБП, так что в ближайшее время он продолжит рост, в том числе за счет более активного использования выплат зарплат небольшими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В третьем квартале 2024 года впервые за всю историю наблюдений (с 2020 года) количество переводов от юрлиц физлицам (В2С) через систему быстрых платежей (СБП) снизилось — с 39 млн до 36 млн. Эту информацию раскрыл Банк России на своем сайте в четверг, 31 октября. При этом объем средств за отчетный период вырос на 18,5%, до 365 млрд руб. В результате в третьем квартале был установлен рекорд по среднему размеру переводов в сегменте, который впервые превысил 10 тыс. руб.

ЦБ отмечает, что рост страховых выплат связан с операциями, в частности, страховых компаний и брокеров. Впрочем, оперативный опрос “Ъ” подтвердил, что инвестиционные компании активно пользуются этим сервисом. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин отмечает рост популярности этого сервиса и ожидает, что «положительная динамика будет сохраняться и в будущем». «Этот способ удобен для инвесторов с небольшими суммами, так как перевод проходит моментально»,— поясняет он. В инвесткомпании «Цифра Брокер» также отметили, что стали активнее пользоваться СБП при перечислении средств клиентам, так как это «проще, быстрее, удобнее и дешевле». Вместе с тем опрошенные “Ъ” страховщики не обнаружили роста переводов своим клиентам возмещений по страховым случаям через СБП.

Существенный рост объемов В2С-переводов во втором и третьем кварталах этого года, по словам профессора МВА бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, может быть связан с выплатой дивидендов крупными компаниями летом этого года, а также продажей акций компаний, которые вернулись в российскую юрисдикцию в рамках редомициляции.

При этом эксперты называют несколько причин сокращения числа операций. Источник “Ъ” в крупном банке отмечает, что раньше НСПК выплачивала кешбэки через В2С-переводы, а в третьем квартале перешла на другую технологию. В результате из статистики ушло много переводов на небольшие суммы, отмечает собеседник “Ъ”. Кроме того, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева предполагает, что такое сокращение (на 7%) может быть связано с сезонным фактором, а дополнительной причиной могло стать снижение активности розничных инвесторов на фоне роста ключевой ставки.

365 миллиардов рублей составил объем В2С-переводов через СБП в третьем квартале 2024 года

В конце года эксперты не исключают резкого роста количества переводов. Как обращает внимание Алексей Войлуков, исходя из статистики двух предыдущих лет, в четвертом квартале фиксировался резкий скачок количества В2С-переводов. В частности, в 2023 году рост был в 2,5 раза, в 2022 году — в 5,4 раза. Алексей Войлуков отмечает, что пока В2С-переводы в общем объеме переводов через СБП занимают меньше 2%.

Кроме того, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечет, что изначально В2С-переводы через СБП развивались в основном за счет самозанятых. Однако теперь в этот процесс все больше вовлекаются штатные работники компаний, и это приводит к увеличению среднего чека. «Средний чек при этом будет стремиться к половине средней заработной платы (два платежа — аванс и зарплата), а темп движения к этому рубежу будет зависеть от активности кредитных организаций по продвижению данной услуги среди своих клиентов»,— считает он. Вместе с тем, по мнению Алексея Войлукова, крупные компании вряд ли станут платить зарплату через СБП, поскольку у них уже заключены договоры с банками, в рамках которых средства перечисляются на карты, и менять их нет причин. «А без этого серьезный рост В2С-переводов на постоянной основе, как объемов, так и среднего чека, вряд ли возможен»,— считает он.

Максим Буйлов, Ксения Куликова, Юлия Пославская