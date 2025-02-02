В Тбилиси арестованы десятки демонстрантов и лидеры протестов

Несколько оппозиционных лидеров, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и основатель «Коалиции за перемены» Ника Мелия, арестованы после стычек с полицией при попытке тысяч оппозиционных активистов перекрыть стратегическую автотрассу Тбилиси—Батуми у въезда в грузинскую столицу. Об этом сообщает Interpressnews.

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Масштабная акция с требованием освобождения «политзаключенных», назначения новых парламентских выборов и возобновления процесса вступления Грузии в ЕС была спланирована накануне в социальных сетях. В субботу полиция провела обыски в квартирах админов некоторых групп, в том числе НКО «Даитове» и некоторых других.

МВД пока не комментирует, по каким именно статьям уголовного либо административного кодекса возбуждены дела против участников акции, которая стала самой значимой за весь период после 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о прекращении переговоров по членству Грузии в ЕС.

В пятницу МВД предупредило, что, согласно поправкам в уголовный кодекс, внесенным за последнее время, перекрытие стратегических автомагистралей наказывается лишением свободы сроком до четырех лет.

Почему экс-президент Грузии отказалась от битвы за резиденцию — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».

Георгий Двали, Тбилиси